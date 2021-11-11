В РГСУ назначали врио ректора
Занимавшая этот пост Наталья Починок была отстранена от работы ещё в августе из-за выявленных нарушений.
Фото © ТАСС / Анастасия Диева
Временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) назначен проректор вуза Андрей Хамров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
"Наталья Борисовна Починок уволена по собственному желанию. Приказ Минобрнауки России об этом вышел 9 ноября 2021 года. Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета возложено с 10 ноября 2021 года на Андрея Анатольевича Хамрова", — говорится в сообщении администрации вуза, которое приводит ТАСС.
Лайф рассказывал, что Наталью Починок отстранили от должности в августе этого года. Тогда отмечалось, что в деятельности университета были выявлены нарушения. Также недостатки были обнаружены в её декларации.
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