В РГСУ назначали врио ректора

"Наталья Борисовна Починок уволена по собственному желанию. Приказ Минобрнауки России об этом вышел 9 ноября 2021 года. Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета возложено с 10 ноября 2021 года на Андрея Анатольевича Хамрова", — говорится в сообщении администрации вуза, которое приводит ТАСС.

Лайф рассказывал, что Наталью Починок отстранили от должности в августе этого года. Тогда отмечалось, что в деятельности университета были выявлены нарушения. Также недостатки были обнаружены в её декларации.