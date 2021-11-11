Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскритиковал качество газона на стадионе в Санкт-Петербурге, где наша национальная команда разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022.

"Впечатления после победы приятные, радостные. Говорить о том, что стадион стал счастливым для меня, — не стоит, после одной игры-то. Честно говоря, поле, мягко говоря, не лучшего качества. Если честно, то безобразного. На удивление", — заявил Карпин на послематчевой пресс-конференции.