"Безобразное поле": Карпин раскритиковал состояние газона в Петербурге после победы сборной России над Кипром
Наша команда находится в одном шаге от попадания на чемпионат мира 2022 года в Катар.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскритиковал качество газона на стадионе в Санкт-Петербурге, где наша национальная команда разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022.
"Впечатления после победы приятные, радостные. Говорить о том, что стадион стал счастливым для меня, — не стоит, после одной игры-то. Честно говоря, поле, мягко говоря, не лучшего качества. Если честно, то безобразного. На удивление", — заявил Карпин на послематчевой пресс-конференции.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России разгромила Кипр со счётом 6:0 в матче отбора ЧМ-2022. Теперь наша команда находится буквально в одном шаге от попадания на мундиаль, который состоится зимой следующего года.
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