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Украина попросила помощь у Словакии из-за критической нехватки электроэнергии

Вместе с тем Киев на протяжении нескольких дней продолжает импорт электричества из Белоруссии.

11 ноября, 20:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украине пришлось обращаться за аварийной помощью к Словакии из-за критический ситуации в энергосетях страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня, 11 ноября, с 16:00 (17:00 мск) диспетчерский центр "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности, чтобы избежать отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС", запросил аварийную помощь из энергосистемы Словакии в размере 100 МВт", — сообщила компания на своей странице в "Фейсбуке".

Причиной экстренного обращения к Словакии стало аварийное отключение двух блоков Бурштынской тепловой электростанции. Она расположена у одноимённого города в Ивано-Франковской области, занимает место на пересечении энергетических линий, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.

Ранее Лайф писал, что в Раде назвали Россию убийцей украинской энергетики. Из-за провала в вопросе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий ситуация с электричеством в Незалежной является катастрофической. А до этого Украина на месяц продлевала запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Но затем не нашла другого выхода и начала закупать электричество у Минска.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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