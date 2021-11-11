Украина попросила помощь у Словакии из-за критической нехватки электроэнергии

Украине пришлось обращаться за аварийной помощью к Словакии из-за критический ситуации в энергосетях страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня, 11 ноября, с 16:00 (17:00 мск) диспетчерский центр "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности, чтобы избежать отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС", запросил аварийную помощь из энергосистемы Словакии в размере 100 МВт", — сообщила компания на своей странице в "Фейсбуке".