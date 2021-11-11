Во время пандемии коронавируса у врачей всей страны, в том числе и Санкт-Петербурга, выросла нагрузка. Даже личные праздники им сейчас нередко приходится проводить на работе. Так, своё 65-летие на посту встретила заведующая 11-м неврологическим отделением, сосудистым центром по лечению острого инсульта СПбГБУЗ "Городская Покровская больница" Галина Семёнова.

"Я не планирую брать отпуск или выходной день. Всё как обычно. До пандемии я ходила на работу в туфельках, в халатике аккуратненьком, платьице. А сейчас я хожу в этом защитном костюме, в скафандре. Для меня это будет просто обычный рабочий день", — рассказала в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" Галина Семёнова.

Она отметила, что нередко врачам приходится менять профиль. Многим пришлось стать инфекционистами и регулярно принимать больных с ковидом.

"В самом начале, когда Роспотребнадзор закрывал на карантин одно отделение за другим, одну больницу за другой, на карантине люди сидели закрытые, не выходя минимум по две недели. И у нас такое было, и мы через такое прошли", — отмечает врач.