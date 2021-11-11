Россия не планирует вторжения на Украину, заверили в постпредстве РФ при ООН
Ранее ряд американских СМИ сообщили о якобы имеющем место наращивании российских военных сил у границы.
Фото © Flickr / ВСУ
Россия никогда не планировала и не планирует сейчас совершать вторжение на Украину. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя соответствующую публикацию агентства Bloomberg.
"Нет, не планируем и никогда не планировали", — сказал Дмитрий Полянский журналистам перед заседанием Совбеза ООН.
Ранее Лайф рассказывал, что даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".
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