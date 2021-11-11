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Россия не планирует вторжения на Украину, заверили в постпредстве РФ при ООН

Ранее ряд американских СМИ сообщили о якобы имеющем место наращивании российских военных сил у границы.

11 ноября, 20:40
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/31894012618/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВСУ</a></p>

Фото © Flickr / ВСУ

Россия никогда не планировала и не планирует сейчас совершать вторжение на Украину. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя соответствующую публикацию агентства Bloomberg.

"Нет, не планируем и никогда не планировали", — сказал Дмитрий Полянский журналистам перед заседанием Совбеза ООН.

Bloomberg поддержал вбросы о российских танках на границе с Украиной

Bloomberg поддержал вбросы о российских танках на границе с Украиной

Ранее Лайф рассказывал, что даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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