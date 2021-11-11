Учёные обнаружили потенциально опасный астероид, летящий к Земле
Небесному телу присвоено предварительное обозначение 2021 UL17, его траектория уточняется.
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К Земле приближается потенциально опасный астероид. Его обнаружили учёные Института прикладной математики имени Келдыша. В четверг он пролетает на расстоянии 18 миллионов километров от Земли (к примеру, расстояние до Луны — 380 тысяч километров).
"Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землёй! Сотрудник ИПМ им. М.В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землёй", — говорится в сообщении института.
Астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17. Он виден как слабый объект 20-й звёздной величины. Проводится уточнение траектории движения потенциально опасного объекта.
Ранее стало известно, что астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле 11 декабря. Небесный объект классифицируется учёными NASA как "потенциально опасный".
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