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Учёные обнаружили потенциально опасный астероид, летящий к Земле

Небесному телу присвоено предварительное обозначение 2021 UL17, его траектория уточняется.

11 ноября, 20:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

К Земле приближается потенциально опасный астероид. Его обнаружили учёные Института прикладной математики имени Келдыша. В четверг он пролетает на расстоянии 18 миллионов километров от Земли (к примеру, расстояние до Луны — 380 тысяч километров).

"Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землёй! Сотрудник ИПМ им. М.В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землёй", — говорится в сообщении института.

Астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17. Он виден как слабый объект 20-й звёздной величины. Проводится уточнение траектории движения потенциально опасного объекта.

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Ранее стало известно, что астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле 11 декабря. Небесный объект классифицируется учёными NASA как "потенциально опасный".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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