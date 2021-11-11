Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о возможных веерных отключениях электроэнергии в Киеве. Он отметил, что такого не было уже лет 20. На сегодняшний день, по слова градоначальника, сразу 12 предприятий, производящих тепло и электроэнергию, испытывают проблемы с углём и газом.

"Специалисты говорят, что морозы до минус пятнадцати градусов продержатся несколько недель... Вероятность веерных отключений очень высокая", — сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Кличко также пожаловался на слишком высокую цену на газ для украинцев, в частности для киевлян. Но одновременно успокоил, что повышения тарифов не будет. Однако, как следствие такой ситуации, вполне ожидаемо подорожание продуктов, добавил мэр.

"В Киеве не будет повышения тарифов. Но подорожают продукты, что обязательно повлияет на кошельки киевлян", — отметил Кличко.

Ранее Лайф писал, что о подготовке населения к веерным отключениям света заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк. По словам политика, соответствующие объявления начали массово появляться в двух областях страны. А 11 ноября Украина попросила помощь у Словакии из-за критической нехватки электроэнергии. Вместе с тем Киев на протяжении нескольких дней продолжает импорт электричества из Белоруссии.