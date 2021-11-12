Предложены новые меры для стабилизации цен на продукты

Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из "борщевого набора". До 2025-го планируется на 14% по сравнению с прошлым годом увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови. Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тысяч тонн продукции.

"При сборах 5,5 млн тонн овощей, объём хранилищ у нас на 1,6 млн тонн. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идёт на переработку, но всё же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в 1 млн тонн овощей", — говорит в беседе с "Известиями" исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Как отмечает издание, для создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки — возмещение части прямых понесённых затрат. Компенсация может составлять 20% от фактической стоимости.

Резкое подорожание овощей началось в июне этого года. По данным Росстата, картофель в июне стоил 58 рублей за килограмм, а годом ранее — 38. Капуста за тот же период подорожала с 28 до 38 рублей за килограмм, морковь — до 82 рубля с 40. Упал в цене только лук, да и то лишь на рубль.