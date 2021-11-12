В Минобороны создали пищевую добавку, помогающую в борьбе с ковидом
БАД снижает концентрацию коронавируса в организме заражённого человека примерно в 16 раз.
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В России разработали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", способную значительно снизить концентрацию коронавируса в организме больного. Её сделали учёные 27-го Центрального научно-исследовательского института. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", — сказал Игорь Кириллов в интервью газете "Красная звезда".
В начале ноября разработчики уже получили свидетельство регистрации для препарата. В скором времени он может быть предоставлен и массовому потребителю.
А ранее Лайф рассказывал, что в Национально-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают лекарство, которое призвано подавлять распространение коронавируса в организме. По словам руководителя центра Александра Гинцбурга, имеющиеся сейчас препараты оказываются бесполезны при тяжёлых формах ковида.
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