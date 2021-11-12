Незабываемая пандемия: Невролог — о феномене потери памяти из-за коронавируса По словам врача, SARS-Cov-2 может напрямую поражать разные отделы головного мозга. 11 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Больше чем у половины переболевших ковидом практически сразу после заражения МРТ показывает различные структурные изменения в мозге, рассказала Лайфу невролог медицинского холдинга "СМ-клиника" Надежда Бояринова. По её словам, вирус может атаковать нервную систему на любом уровне и вызывать самые разные неврологические проблемы, в том числе проблемы со сном, тревожные расстройства и вегетативные нарушения наподобие панических атак.

Вирус нейротропин, попадая в нервную систему через обонятельные рецепторы в верхней части носовых ходов, может повреждать структуры головного мозга как напрямую, так и опосредованно через сосудистую систему, поражая лимбическую систему, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и другие уровни нервной системы Надежда Бояринова Невролог медицинского холдинга "СМ-Клиника"

Как отметила врач, SARS-Cov-2 вызывает воспаление в нейроваскулярной единице, это совокупность взаимосвязанных друг с другом нейронов и кровеносных сосудов. Клетки внутреннего слоя (эндотелия) сосудов мозга имеют рецепторы АПФ2 (англоязычная аббревиатура — ACE2) — так же как и все остальные сосуды организма. Считается, что именно эти рецепторы коронавирус использует для проникновения внутрь любой клетки. Кроме того, в нервной системе, в частности на уровне гипоталамуса, есть клетки, которые в ответ на вирусную атаку выделяют цитокины и другие противовоспалительные частицы, что само по себе может вызвать осложнения вплоть до цитокинового шторма, а раз мы говорим о системе гипоталамуса, то как результат — в центрах памяти начинаются нарушения.

Кроме этого, стресс и паника значительно ухудшают состояние человека. СoViD-19 — это длительно воздействующий источник стресса, приводящий к повышенной тревожности, сниженному настроению вплоть до депрессии, что усиливает снижение памяти и других познавательных функций, потому что факты уменьшения объёма коры, гиппокампа, снижения плотности нейронов во всех структурах мозга на фоне стресса и тревоги описаны во всех базовых учебниках и научных статьях по нейрофизиологии, начиная с конца прошлого века Надежда Бояринова Невролог медицинского холдинга "СМ-Клиника"

Невролог добавила, что при попадании коронавируса в микрососуды мозга в них может нарушаться кровообращение. Часто возникают микротромбы, которые могут частично перекрыть поток крови, и микрокровоизлияния. Всё это ухудшает снабжение мозга кислородом.

Таким образом, становится понятно, что недостаток поступления в организм кислорода играет значимую роль в нарушениях памяти и концентрации внимания не только из-за поражения лёгких, это происходит и из-за повреждения сосудов в целом, мультиорганного повреждения различных тканей, включая мозг Надежда Бояринова Невролог медицинского холдинга "СМ-Клиника"

В то же время врач подчеркнула, что современная медицина может не только остановить эти процессы, но и — по крайней мере частично — восстановить сниженные когнитивные функции. Она рассказала, что пациентам с такими проблемами назначают препараты для кровоснабжения (вазоактивные), для улучшения передачи импульсов между нейронами (антихолинэстеразные), для защиты клеток мозга от ишемии (цитопротекторы и антигипоксанты), для восстановления структуры и функций нервной ткани (нейропротекторы и нейротрофические средства). Также невролог посоветовала регулярно тренировать память с помощью доступных в Интернете специальных тестов, соблюдать режим дня, гулять на свежем воздухе и заниматься физкультурой.

Авторы Адель Романенкова