Миру предсказали рекордный скачок цен на импорт продовольствия

В 2021 году объём глобального импорта продовольствия достигнет рекордного уровня в 1,75 трлн долларов, что на 14% больше, чем в 2020 году, и на 12% выше, чем прогнозировалось в июне 2021 года. Совокупная стоимость увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом в странах с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия ожидается ещё более стремительный рост.

"Развивающиеся регионы сталкиваются с резким ростом цен на базовые продукты питания, такие как зерновые, животные жиры, растительные масла и масличные семена, в то время как в развитых регионах рост цен наблюдается в основном в категориях продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как фрукты и овощи, рыбные продукты и напитки", — говорится в докладе "Продовольственный прогноз", опубликованном ФАО.

Как указывается в докладе, на развивающиеся регионы приходится 40% от общего объёма импорта. Как поясняют эксперты, цены формируются из соотношения предложения и спроса, который начал расти после сокращения на фоне пандемии. Такой скачок в прогнозе на 2021 год специалисты объясняют "повышением стоимости продовольственных товаров на международном рынке, а также трёхкратным увеличением транспортных расходов".