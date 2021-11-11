В Вооружённых силах Украины назрели большие проблемы — военные массово отказываются от контрактов и уходят из армии на гражданку. Нехватка личного состава в подразделениях колеблется от 40 до 70%, недовольство бойцов растёт. Об этом пишут местные СМИ.

"И это даже не финансовые проблемы. Офицеры по-скотски относятся к солдатам. Рядовой состав для командиров — тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата", — цитирует "Страна" одного из собеседников — бойцов ВСУ.

Мотивация у большинства контрактников "ниже плинтуса" и о каком-либо патриотизме и желании воевать не идёт и речи, пишет издание. Ещё хуже, по слова опрошенных, обстоят дела со срочниками. Их используют как вспомогательные силы на самых чёрных работах. Обучением и боевой подготовкой солдат никто на самом деле не занимается, предпочитая отсылать красивые отчёты о работе в Минобороны, рассказывают бойцы.

"Солдат срочной службы используют в войсках как дворников, грузчиков и кухонную прислугу. Это просто год узаконенного рабства", — рассказывает лейтенант ВСУ.

Уходят на гражданку и профессионалы. И, по словам военных, командование вовсе не стремится их хоть как-то заинтересовать, сохранить кадры. Те, кто пришёл добровольцами в 2014 году, слывут у командования частей слишком "борзыми" — у них на всё есть своё мнение, они не спешат выполнять приказы начальства. А выпускники военных институтов приходят в войска совсем сырыми и получать боевой опыт им уже не у кого.