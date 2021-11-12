В России анонсировали скорое появление ядерного реактора 4-го поколения

Уже в середине текущего десятилетия у России появится действующий реактор четвёртого поколения. Об этом в ходе дискуссии "Пути низкоуглеродного развития: роль и подходы России" в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

"Такой проект реализуется в Северске. Уже в середине десятилетия РФ будет иметь действующий реактор 4-го поколения на свинцовом теплоносителе с замкнутым топливным циклом", — сказал Алексей Лихачёв.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что без дальнейшего развития и инноваций атомная энергетика обречена на провал. Поэтому сейчас российские учёные работают над системой замкнутого топливного цикла. Он позволит "увеличить в сотни раз, без преувеличения, сырьевую базу" за счёт многократного возвращения в цикл отработавшего ядерного топлива.

"Это фундаментальный прорыв, когда отработавшее топливо перестаёт быть отходом и становится сырьём для реакторов на быстрых нейтронах", — сказал Лихачёв.