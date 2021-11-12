Брата Нурмагомедова вывели из отдела полиции в Шереметьево, пряча от журналистов
Вместе с другом он подозревается в том, что сбил капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы.
Брата Нурмагомедова вывели из отдела полиции в Шереметьево. Видео © SHOT
Двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана, а также его друга Камала Идрисова вывели из отдела полиции в Шереметьево. Задержанных постарались скрыть от журналистов, сообщает Telegram-канал SHOT.
Как отмечается, сотрудники полиции заблокировали всех журналистов под предлогом проверки документов и в этот момент провели задержанных. По данным Лайфа, задержанных увезли ИВС. Поместить Нурмагомедова и Идрисова могут в разные изоляторы.
Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву, и вместо того, чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков. СК завёл уголовное дело.
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