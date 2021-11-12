Брата Нурмагомедова вывели из отдела полиции в Шереметьево, пряча от журналистов

Двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана, а также его друга Камала Идрисова вывели из отдела полиции в Шереметьево. Задержанных постарались скрыть от журналистов, сообщает Telegram-канал SHOT .

Как отмечается, сотрудники полиции заблокировали всех журналистов под предлогом проверки документов и в этот момент провели задержанных. По данным Лайфа, задержанных увезли ИВС. Поместить Нурмагомедова и Идрисова могут в разные изоляторы.