Запад обвинил Белоруссию в намеренном разжигании миграционного кризиса

США, Великобритания, а также государства-члены Евросоюза считают Белоруссию виновной в попытки разжигания миграционного кризиса у границ ЕС. Об этом говорится в заявлении, с которым они выступили в Совете Безопасности ООН.

"Вместе мы выражаем солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их, а также меры против тех, кто причастен к действиям режима Лукашенко и способствует им, обеспечивая возможность незаконного пересечения внешней границы Евросоюза", — говорится в заявлении этих стран Запада.