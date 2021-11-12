Запад обвинил Белоруссию в намеренном разжигании миграционного кризиса
Группа стран намерена обсудить возможность введения новых санкций против Минска.
Фото © LIFE / Артур Матвеев
США, Великобритания, а также государства-члены Евросоюза считают Белоруссию виновной в попытки разжигания миграционного кризиса у границ ЕС. Об этом говорится в заявлении, с которым они выступили в Совете Безопасности ООН.
"Вместе мы выражаем солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их, а также меры против тех, кто причастен к действиям режима Лукашенко и способствует им, обеспечивая возможность незаконного пересечения внешней границы Евросоюза", — говорится в заявлении этих стран Запада.
Лайф напоминает, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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