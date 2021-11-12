"Зависли между мирами": Как беженцы выживают на белорусско-польской границе
В палаточном лагере находится около четырёх тысяч мигрантов. Преодолеть сильный холод, отсутствие еды и медикаментов помогают только белорусские волонтёры.
Кадр из видео © YouTube-канал SHOT
Без тёплых вещей, еды и медикаментов выживает на белорусско-польской границе около четырёх тысяч беженцев, в основном из Иракского Курдистана. Среди стремящихся в Евросоюз, но застрявших меж двух государств есть пожилые и дети. Люди говорят, что, если их не пустят в Европу, они так и умрут на границе Польши: обратного пути нет.
"Ситуация очень тяжёлая... На улице холодно... Очень холодно. Помогает только Белоруссия. Польша — нет. Польша не разрешает пересечь границу", — рассказал ютуб-каналу SHOT один из мигрантов.
С польской стороны располагается целая колонна машин с мигалками и вооружёнными людьми, готовыми пресечь все попытки нарушения границы. Иракские курды добирались до Гродно через Абу-Даби, Стамбул, чтобы получить разрешение перейти на территорию Европы. Как рассказывают сами беженцы, каких-то конкретных маршрутов у них нет, но в Польше точно останавливаться на проживание не желают. "Они плохо относятся к нам", — говорят мигранты. Полный туман царит не только в лесу, но и в видении перспектив: никаких решений со стороны польских властей, никаких условий — полная неизвестность, люди в лесу словно зависли между мирами.
Белорусские общественники привозят гуманитарную помощь, в коробках паёк: вода, соломка, пряники, яблоки и булочка. Но даже за таким скромным угощением бегут проголодавшиеся люди. Лагерь вытянутый, поэтому машина делает несколько остановок вдоль колючего ограждения. Каждый раз, когда транспорт с едой останавливается, толпа набегает и начинается давка. Послевкусием от посещения мигрантского убежища в лесополосе остаётся ощущение трогательной наивности детского восприятия этих взрослых "приключений". Девочки, едва завидев камеру, скандируют: "Гер-ма-ни-я!" Мальчик с заранее извиняющейся за всё табличкой: "Простите".
Лайф напоминает, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
Комментариев: 0