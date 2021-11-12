Без тёплых вещей, еды и медикаментов выживает на белорусско-польской границе около четырёх тысяч беженцев, в основном из Иракского Курдистана. Среди стремящихся в Евросоюз, но застрявших меж двух государств есть пожилые и дети. Люди говорят, что, если их не пустят в Европу, они так и умрут на границе Польши: обратного пути нет.

"Ситуация очень тяжёлая... На улице холодно... Очень холодно. Помогает только Белоруссия. Польша — нет. Польша не разрешает пересечь границу", — рассказал ютуб-каналу SHOT один из мигрантов.

С польской стороны располагается целая колонна машин с мигалками и вооружёнными людьми, готовыми пресечь все попытки нарушения границы. Иракские курды добирались до Гродно через Абу-Даби, Стамбул, чтобы получить разрешение перейти на территорию Европы. Как рассказывают сами беженцы, каких-то конкретных маршрутов у них нет, но в Польше точно останавливаться на проживание не желают. "Они плохо относятся к нам", — говорят мигранты. Полный туман царит не только в лесу, но и в видении перспектив: никаких решений со стороны польских властей, никаких условий — полная неизвестность, люди в лесу словно зависли между мирами.