Москвичей предупредили о снеге с дождём этой ночью

Ночью на Москву обрушится мокрый снег с дождём. В столичном ГУ МЧС также предупреждают о налипании снега и гололедице. Погода начнёт портиться уже в три часа ночи и останется таковой практически до обеда.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождём), местами гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.

В связи с такими погодными условиями спасатели рекомендуют водителям снизить скорость при движении и соблюдать дистанцию между транспортными средствами, избегать внезапных манёвров, парковать машины вдали от деревьев. Быть внимательными рекомендуют и пешеходам.