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Москвичей предупредили о снеге с дождём этой ночью

Из-за этого на дорогах образуется гололедица, в связи с чем в МЧС рекомендуют проявлять осторожность как автомобилистам, так и пешеходам.

11 ноября, 21:28
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Ночью на Москву обрушится мокрый снег с дождём. В столичном ГУ МЧС также предупреждают о налипании снега и гололедице. Погода начнёт портиться уже в три часа ночи и останется таковой практически до обеда.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождём), местами гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.

В связи с такими погодными условиями спасатели рекомендуют водителям снизить скорость при движении и соблюдать дистанцию между транспортными средствами, избегать внезапных манёвров, парковать машины вдали от деревьев. Быть внимательными рекомендуют и пешеходам.

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Лайф напоминает, что ранее синоптик рассказал москвичам, когда ждать очередного снега. Метеоролог также отметил, что зима ожидается тёплой, поэтому не стоит рассчитывать на сугробы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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