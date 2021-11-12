Москвичей предупредили о снеге с дождём этой ночью
Из-за этого на дорогах образуется гололедица, в связи с чем в МЧС рекомендуют проявлять осторожность как автомобилистам, так и пешеходам.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр
Ночью на Москву обрушится мокрый снег с дождём. В столичном ГУ МЧС также предупреждают о налипании снега и гололедице. Погода начнёт портиться уже в три часа ночи и останется таковой практически до обеда.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождём), местами гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.
В связи с такими погодными условиями спасатели рекомендуют водителям снизить скорость при движении и соблюдать дистанцию между транспортными средствами, избегать внезапных манёвров, парковать машины вдали от деревьев. Быть внимательными рекомендуют и пешеходам.
Лайф напоминает, что ранее синоптик рассказал москвичам, когда ждать очередного снега. Метеоролог также отметил, что зима ожидается тёплой, поэтому не стоит рассчитывать на сугробы.
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