НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Чудом выживший в США младенец признан самым недоношенным в мире

При рождении вес мальчика составил всего 420 г, что в семь раз меньше, чем у среднестатистического доношенного.

11 ноября, 21:36
<p>Фото © Книга рекордов Гиннесса</p>

Фото © Книга рекордов Гиннесса

Самым недоношенным выжившим ребёнком в мире признан мальчик Кертис Зай-Кит Минс, родившийся в июле 2020 года в американском штате Алабама. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Кертис был рождён 5 июля на 148-м дне беременности. Его вес при рождении составил всего 420 г, что в семь раз меньше, чем у среднестатистического доношенного младенца, и примерно соответствует весу футбольного мяча. Изначально планировалось, что мальчик родится 11 ноября 2020 года.

"Врачи сказали мне, что обычно они не сохраняют детей в таком возрасте. Они не знали, выживет ли он, поэтому просто сказали продолжать молиться", — рассказала мать мальчика Мишель Батлер.

Челябинские врачи спасли недоношенного младенца с коронавирусом

Челябинские врачи спасли недоношенного младенца с коронавирусом

Лайф рассказывал, что ранее чудом также был спасён другой американский младенец — Ричард Скотт Уильям Хатчинсон. Не так давно он отпраздновал свой первый день рождения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1