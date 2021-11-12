Чудом выживший в США младенец признан самым недоношенным в мире

Самым недоношенным выжившим ребёнком в мире признан мальчик Кертис Зай-Кит Минс, родившийся в июле 2020 года в американском штате Алабама. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Кертис был рождён 5 июля на 148-м дне беременности. Его вес при рождении составил всего 420 г, что в семь раз меньше, чем у среднестатистического доношенного младенца, и примерно соответствует весу футбольного мяча. Изначально планировалось, что мальчик родится 11 ноября 2020 года.

"Врачи сказали мне, что обычно они не сохраняют детей в таком возрасте. Они не знали, выживет ли он, поэтому просто сказали продолжать молиться", — рассказала мать мальчика Мишель Батлер.