Google выпустил дудл в честь дня рождения Людмилы Гурченко. Изображение с сайта Google

На стартовой странице поисковика Google в его российской версии появился дудл, посвящённый 86-летию со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Картинка соответствует элегантному образу и дерзкому характеру певицы и актрисы.

Такой артистку представила российская художница Татьяна Уклейко. Она отразила разные стороны таланта актрисы, ведь Гурченко исполняла и драматические роли в фильмах о войне, и играла на фортепиано в водевилях. Ну и, конечно, автор дудла была внимательна к деталям: образ складывается из аксессуаров, сопровождавших икону стиля, — перчатки, перья, шляпки и такое узнаваемое "плечико".

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Её отец был из батраков и сторонников Октябрьской революции, а мать происходила из дворян. Отсюда, наверное, крепкая смесь аристократизма и непреклонного характера Люси. "Карнавальная ночь", "Девушка с гитарой", "Соломенная шляпка", "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби" и другие фильмы — репертуар Гурченко любим многими. Умерла артистка 30 марта 2011 года в Москве в возрасте 75 лет. Похоронена на Новодевичьем кладбище.