Депутаты предложили заморозить тарифы ЖКХ в следующем году

В Госдуме предложили установить мораторий на повышение стоимости услуг ЖКХ в 2022 году. Инициаторы законопроекта отмечают, что из-за длительного нахождения дома в период пандемии у многих россиян счета за коммуналку и без того выросли.

"Предлагается частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан путём установления в 2022 году моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в законопроекте фракции ЛДПР, оказавшемся в распоряжении портала Ura.ru.

В документе уточняется, что правительство уже утвердило индексацию тарифов на 2022 год. Разница в результате перерасчёта будет варьироваться от 2,9% до 6,5%. Наибольшая индексация ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%), уточняется в пояснительной записке к документу. Завтра его планируют направить на рассмотрение в правительство.