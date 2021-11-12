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Депутаты предложили заморозить тарифы ЖКХ в следующем году

Правительство РФ уже утвердило индексацию цен в этой сфере на 2022-й. Разница будет варьироваться от 2,9% до 6,5%.

11 ноября, 22:48

Фото © Pexels

В Госдуме предложили установить мораторий на повышение стоимости услуг ЖКХ в 2022 году. Инициаторы законопроекта отмечают, что из-за длительного нахождения дома в период пандемии у многих россиян счета за коммуналку и без того выросли.

"Предлагается частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан путём установления в 2022 году моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в законопроекте фракции ЛДПР, оказавшемся в распоряжении портала Ura.ru.

В документе уточняется, что правительство уже утвердило индексацию тарифов на 2022 год. Разница в результате перерасчёта будет варьироваться от 2,9% до 6,5%. Наибольшая индексация ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%), уточняется в пояснительной записке к документу. Завтра его планируют направить на рассмотрение в правительство.

Как законно не платить за ЖКХ, если дом не ремонтируют, не убирают и не обслуживают

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Ранее Лайф писал, сколько будем платить за тепло и воду. Рост тарифов для всех российских регионов будет разным.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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