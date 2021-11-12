Названы возможные причины недостаточной выработки антител после вакцинации

Иммунный ответ после вакцинации от ковида у каждого человека вырабатывается по-своему. Он зависит от множества факторов, в том числе на это может влиять экология, наличие стрессов или плохое питание. Об этом рассказала врач функциональной диагностики, терапевт Анна Баранова.

"Надо ещё учитывать тот фактор, что иммунные процессы очень индивидуальны и формирование иммунного ответа у всех будет протекать неодинаково, поэтому после вакцинации мы наблюдаем разное количество выработанных антител у разных людей", — рассказала Анна Баранова в беседе с ТАСС.

Ослабить реакцию на вакцину может и авитаминоз. Впоследствии в случае заражения коронавирусом болезнь может протекать тяжелее, поскольку иммунитету будет сложнее справиться с ней.

"Формирование любого уровня поствакцинального иммунитета будет тренировать организм для эффективного ответа при встрече с инфекцией, то есть сезонный авитаминоз не может являться противопоказанием к вакцинации", — добавила Баранова.

Чтобы вакцинация прошла успешно, специалист рекомендует пройти обследование перед этой процедурой. Важно в комплексе оценить выраженность хронических заболеваний и проверить общее состояние организма.