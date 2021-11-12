"Новые тактические приёмы": В ОАК рассказали о потенциале беспилотной версии истребителя Checkmate
Боевая машина сможет наводить на цели авиационные комплексы и другие военные дроны.
Истребитель Checkmate. Фото © LIFE / Андрей Тишин
Когда в России появится беспилотная версия новейшего истребителя Checkmate, он сможет сделать доступными новые тактические приёмы. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"Беспилотная модификация — это не просто дань моде. Мы уже на ранней стадии проекта закладываем в него широкие возможности для использования в рамках сетецентрических военных операций", — приводит ТАСС слова Юрия Слюсаря.
Он пояснил, что самолёт изначально создавали для целого семейства модификаций, в том числе беспилотной или гибридной. Истребитель сможет обмениваться информацией с другими боевыми единицами, наводить на цели авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты.
"Применение беспилотных версий машины позволит, помимо прочего, реализовать новые тактические приемы", — сказал Слюсарь.
Напомним, российский истребитель пятого поколения Checkmate впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2021 20 июля. В России до сих пор не было аналогов этому самолёту. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, а также высокие лётно-технические характеристики.
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