Когда в России появится беспилотная версия новейшего истребителя Checkmate, он сможет сделать доступными новые тактические приёмы. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Беспилотная модификация — это не просто дань моде. Мы уже на ранней стадии проекта закладываем в него широкие возможности для использования в рамках сетецентрических военных операций", — приводит ТАСС слова Юрия Слюсаря.

Он пояснил, что самолёт изначально создавали для целого семейства модификаций, в том числе беспилотной или гибридной. Истребитель сможет обмениваться информацией с другими боевыми единицами, наводить на цели авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты.