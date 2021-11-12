"О боже!": Петербуржцы сняли на видео падение яркого болида
По мнению учёного, небесное тело до входа в атмосферу могло быть размером примерно в метр.
Петербуржцы засняли на видео падающие с неба светящиеся объекты. Видео © ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Жители Санкт-Петербурга сняли на видео редкое природное явление: падение яркого небесного тела. Соответствующими записями горожане поделились в социальных сетях.
На опубликованных роликах видно, что они сделаны в разных частях города. Делятся похожими также жители Ленинградской области и Петрозаводска. Как объясняют эксперты, на кадрах падение классического болида – яркого метеорита.
"Выглядит, как стандартный болид, это 100% он. Скорость тела довольно высокая — на глаз от 20 до 40 километров в секунду. На высотах от 100 до 40 километров видно горение. Судя по размеру, до входа атмосферу он был не более метра. Может, длина достигала десятков сантиметров", — сказал в беседе с изданием "Фонтанка" научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Стас Короткий.
А ранее Лайф сообщал, что учёные обнаружили потенциально опасный астероид, летящий к Земле. Небесному телу присвоено предварительное обозначение 2021 UL17, его траектория уточняется.
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