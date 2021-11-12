На опубликованных роликах видно, что они сделаны в разных частях города. Делятся похожими также жители Ленинградской области и Петрозаводска. Как объясняют эксперты, на кадрах падение классического болида – яркого метеорита.

"Выглядит, как стандартный болид, это 100% он. Скорость тела довольно высокая — на глаз от 20 до 40 километров в секунду. На высотах от 100 до 40 километров видно горение. Судя по размеру, до входа атмосферу он был не более метра. Может, длина достигала десятков сантиметров", — сказал в беседе с изданием "Фонтанка" научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Стас Короткий.