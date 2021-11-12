В Сирии анонсировали начало производства "Спутника V"

Министр промышленности САР Зияд Саббаг заявил, что с Россией будут проведены переговоры по производству вакцины от коронавируса "Спутник V" в САР. Ожидается, что встреча состоится в ближайшие дни.

"В ближайшие два дня пройдут переговоры между Россией и Сирией по началу производства российской вакцины в САР. Предложение поступило от российской стороны", - сказал Зияд Саббаг.

Как отмечает РИА "Новости", по словам министра, планируется создать двустороннюю комиссию для решения организационных вопросов. Член сирийского правительства подчеркнул, что эта российская вакцина показала эффективность при её применении в Сирии.