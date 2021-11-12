Ассанжу и его невесте разрешили заключить брак в тюрьме
Планируется, что пара сама оплатит торжество. Оно пройдёт скромно в присутствии всего нескольких человек.
Джулиан Ассанж. Фото © ТАСС / PA Photos
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение жениться на своей невесте Стелле Моррис в тюрьме Белмарш. Он познакомился с ней, когда жил в Посольстве Эквадора в Лондоне. У пары двое детей.
"То, что здравый смысл возобладал, — облегчение для меня, и я надеюсь, что больше в вопросы нашей свадьбы не будет вмешательства", — сообщила Моррис в беседе с агентством PA.
Ассанж и его невеста сами оплатят церемонию, которая должна быть очень скромной и пройдёт в присутствии всего нескольких человек. Предполагается, что местом для венчания может стать тюремная церковь, учитывая то, что Ассанж и Моррис исповедуют католицизм.
Пара была помолвлена несколько лет, влюблённые пытались пожениться, несмотря на судебные иски. Их сыновья Габриэль и Макс являются гражданами Великобритании.
Ранее Лайф рассказывал, что Ассанж с невестой решили засудить главу Минюста Британии за отказ в свадьбе. Пара добивалась разрешения на бракосочетание с мая 2021 года, но обращения оставались без ответа.
Напомним, Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище он попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы за публикацию секретных документов. В 2019 году власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks убежища в своей дипмиссии, после чего его арестовала британская полиция. США продолжают добиваться экстрадиции журналиста.
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