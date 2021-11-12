Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС. Видео © Twitter/NASA

Американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции. Трансляция ведётся на сайте NASA.

В составе экипажа американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также европейский — Маттиас Маурер. Ожидается, что на космической станции они проведут около полугода.