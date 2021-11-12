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Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС

Космический корабль удалось запустить накануне лишь с четвёртого раза. Дважды этому мешала погода, один раз недомогание у астронавта.

11 ноября, 23:42

Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС. Видео © Twitter/NASA

Американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции. Трансляция ведётся на сайте NASA.

В составе экипажа американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также европейский — Маттиас Маурер. Ожидается, что на космической станции они проведут около полугода.

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А двумя днями ранее на Землю вернулся другой экипаж астронавтов. Изначально предполагалось, что они встретятся на орбите, но новый старт несколько раз переносили — дважды из-за непогоды и один раз из-за плохого самочувствия одного из астронавтов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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