Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС
Космический корабль удалось запустить накануне лишь с четвёртого раза. Дважды этому мешала погода, один раз недомогание у астронавта.
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС. Видео © Twitter/NASA
Американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции. Трансляция ведётся на сайте NASA.
В составе экипажа американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также европейский — Маттиас Маурер. Ожидается, что на космической станции они проведут около полугода.
А двумя днями ранее на Землю вернулся другой экипаж астронавтов. Изначально предполагалось, что они встретятся на орбите, но новый старт несколько раз переносили — дважды из-за непогоды и один раз из-за плохого самочувствия одного из астронавтов.
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