Bloomberg: США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину

Власти США поделились с европейскими коллегами опасениями по поводу якобы разрабатываемых Москвой планов "вторжения" на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По версии агентства, США встревожены "возможностью военной операции". Якобы Вашингтон обладает некоей информацией по этой теме и прежде чем принять какое-то решение, делятся ей с европейскими властями. Отмечается, что данные подкреплены некими "общедоступными доказательствами".