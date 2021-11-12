Bloomberg: США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину
По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами".
Фото © Минобороны РФ
Власти США поделились с европейскими коллегами опасениями по поводу якобы разрабатываемых Москвой планов "вторжения" на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
По версии агентства, США встревожены "возможностью военной операции". Якобы Вашингтон обладает некоей информацией по этой теме и прежде чем принять какое-то решение, делятся ей с европейскими властями. Отмечается, что данные подкреплены некими "общедоступными доказательствами".
В свою очередь источник агентства, "близкий к Кремлю", заверил, что Россия не планирует вторгаться на Украину, но якобы хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости.
Ранее Лайф рассказывал, что даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".
Комментариев: 0