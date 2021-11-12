Перечислены три изменения в голосе, которые могут указать на неизлечимую болезнь

Начало болезни Паркинсона можно распознать по изменениям в голосе человека. Он становится тише, или сначала он может быть громким, а потом затихать. К тому же речь пациента может стать монотонной, поскольку заболевшие уже не в состоянии контролировать уровень громкости и эмоциональности. Уточняется, что это последствия нарушения моторики, частично связанные с брадикинезией (по-гречески "медленное движение") — частым симптомом нервных расстройств.

"При более продвинутой стадии болезни Паркинсона речь может стать быстрой, слова будут сливаться или может возникнуть заикание", — приводит издание Express пояснения Американской ассоциации болезни Паркинсона (APDA).

Национальная служба здравоохранения США также отмечает, что больной может испытывать широкий спектр других физических и психологических симптомов. Например, проблемы с равновесием, которые могут увеличить вероятность падения. Ещё потерю обоняния и проблемы со сном. Также могут возникнуть небольшие проблемы с памятью и с деятельностью, требующей планирования и организации. Считается, что примерно один из 500 жителей планеты страдает этой болезнью, причём мужчины несколько чаще, чем женщины.