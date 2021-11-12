Зачем хакерам украденные с телефонов россиян данные, рассказала IT-специалист

Телефонные номера из списка контактов жертв хакеров являются ценными данными, которые преступники легко монетизируют на теневом рынке. Об этом предупреждает менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. Она отмечает, что в связи с этим для киберпреступника важно обеспечить как можно более широкое распространение вируса или шпионского ПО.

В беседе с агентством "Прайм" Анна Михайлова рассказала, что чем шире покрытие пользовательских устройств, тем больше у хакера шансов добыть нужные для кражи информации и денежных средств данные, а также набрать достаточное количество жертв. Телефонные номера становятся источником для спам-баз, так называемого смишинга (мошенничества через каналы СМС-сообщений) и других атак с помощью социальной инженерии.

"Иногда и сами контактные данные являются дорогой информацией. К примеру, если это действующий номер знаменитости или политического деятеля, такая информация сама по себе имеет ценность и может быть монетизирована", — говорит Михайлова.