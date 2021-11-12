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Диетолог рассказал, сколько соли можно съесть в сутки без вреда для здоровья

Он также подсказал оптимальный вариант не отказываясь от солёности блюд, сохраняя при этом хорошее самочувствие.

12 ноября, 00:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Чрезмерная любовь к соли может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний с риском для жизни. Организм такого человека для сохранения солевого баланса начинает удерживать воду. Результатом может стать повышение артериального давления, а это увеличивает вероятность инфарктов и инсультов. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Олег Ирышкин советует употреблять за сутки не более пяти граммов соли во всех вместе взятых продуктах.

"При наличии повышенного артериального давления можно есть до пяти граммов соли в сутки. Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трёх граммов в сутки. Соль считается не только из солонки, а вся, то есть и из хлеба, и из круп и так далее", — сказал Олег Ирышкин в интервью радио Sputnik.

Врач уточнил, что если не хочется менять вкусовые ощущения от привычно солёных блюд, стоит попробовать заменители. В этом качестве подойдут любые травы или специи. Ещё можно покупать соль с меньшим содержанием натрия. В соли в первую очередь мы боимся именно этого вещества, поскольку оно повышает давление. В магазине легко найти соли калия и магния, отметил диетолог.

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Ранее Лайф рассказывал, что россияне за год съели по 31 килограмму сахара. По статистике, горожане употребляют на пять килограммов меньше этого продукта меньше, чем сельские жители.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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