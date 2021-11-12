Диетолог рассказал, сколько соли можно съесть в сутки без вреда для здоровья

Чрезмерная любовь к соли может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний с риском для жизни. Организм такого человека для сохранения солевого баланса начинает удерживать воду. Результатом может стать повышение артериального давления, а это увеличивает вероятность инфарктов и инсультов. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Олег Ирышкин советует употреблять за сутки не более пяти граммов соли во всех вместе взятых продуктах.

"При наличии повышенного артериального давления можно есть до пяти граммов соли в сутки. Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трёх граммов в сутки. Соль считается не только из солонки, а вся, то есть и из хлеба, и из круп и так далее", — сказал Олег Ирышкин в интервью радио Sputnik.

Врач уточнил, что если не хочется менять вкусовые ощущения от привычно солёных блюд, стоит попробовать заменители. В этом качестве подойдут любые травы или специи. Ещё можно покупать соль с меньшим содержанием натрия. В соли в первую очередь мы боимся именно этого вещества, поскольку оно повышает давление. В магазине легко найти соли калия и магния, отметил диетолог.