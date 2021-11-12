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Украина запланировала учения у границы с Белоруссией

Тренироваться будут подразделения территориальной обороны Незалежной.

12 ноября, 02:33
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/?__cft__%5B0%5D=AZUdl0Qi1alRLbT9WBsZviF5AhCxw1p5Lk3PoHKJsAlnAMAcdE0FMZdShuyHwj1DynDsMH3doL5-oUIyZ4cmwCPWv2q9urvXvfYNewCb6msBG0_hjiDHpSVW38xynOn_4_HXIdL_g6hTdLhzv3g_S5oW&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Украины</a></p>

Фото © Facebook / Минобороны Украины

Подразделения территориальной обороны Украины в ближайший месяц будут направлены для проведения учений к украинско-белорусской границе. Об этом сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

"Я дал поручение полиции поднять все общественные формирования, которые есть на этих территориях. Они имеют право на ношение травматического оружия", — сказал Монастырский в эфире телеканала "1+1".

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А ранее Лайф рассказывал, что в Минобороны РФ сообщили о повышении военной активности НАТО в Чёрном море. Внеплановые учения США и союзников являются агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности, считают в ведомстве.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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