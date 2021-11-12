Украина запланировала учения у границы с Белоруссией

Подразделения территориальной обороны Украины в ближайший месяц будут направлены для проведения учений к украинско-белорусской границе. Об этом сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

"Я дал поручение полиции поднять все общественные формирования, которые есть на этих территориях. Они имеют право на ношение травматического оружия", — сказал Монастырский в эфире телеканала "1+1".