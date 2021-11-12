Украина запланировала учения у границы с Белоруссией
Тренироваться будут подразделения территориальной обороны Незалежной.
Фото © Facebook / Минобороны Украины
Подразделения территориальной обороны Украины в ближайший месяц будут направлены для проведения учений к украинско-белорусской границе. Об этом сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.
"Я дал поручение полиции поднять все общественные формирования, которые есть на этих территориях. Они имеют право на ношение травматического оружия", — сказал Монастырский в эфире телеканала "1+1".
А ранее Лайф рассказывал, что в Минобороны РФ сообщили о повышении военной активности НАТО в Чёрном море. Внеплановые учения США и союзников являются агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности, считают в ведомстве.
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