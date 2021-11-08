Лавров заявил о готовности России к любым провокациям НАТО
А учения альянса в Чёрном море глава МИД связал со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания Москвы.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к любым провокациям со стороны НАТО.
"Мы в отношениях с натовцами уже многие годы привыкли готовиться к любым провокациям", — сказал он на пресс-конференции.
Министр также прокомментировал учения НАТО в Чёрном море. По мнению Лаврова, манёвры обусловлены стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ.
Напомним, 1 ноября Шестой флот США направил в Чёрное море флагманский командный корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") для проведения операций с силами НАТО. А 29 октября стало известно, что туда направился американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter.
Комментариев: 0