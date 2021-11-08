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Лавров заявил о готовности России к любым провокациям НАТО

А учения альянса в Чёрном море глава МИД связал со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания Москвы.

8 ноября, 11:54

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к любым провокациям со стороны НАТО.

"Мы в отношениях с натовцами уже многие годы привыкли готовиться к любым провокациям", — сказал он на пресс-конференции.

Министр также прокомментировал учения НАТО в Чёрном море. По мнению Лаврова, манёвры обусловлены стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ.

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Напомним, 1 ноября Шестой флот США направил в Чёрное море флагманский командный корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") для проведения операций с силами НАТО. А 29 октября стало известно, что туда направился американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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