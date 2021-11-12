Как ежедневное употребление фисташек повлияет на кожу и зрение, пояснила диетолог

Ежедневное употребление фисташек может позитивно отразиться на вашей коже и улучшить зрение. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Алёна Барредо. По её словам, эти орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить холестерин, также они содержат витамины А и Е.

"Кроме того, фисташки содержат магний, который помогает при стрессах и для стабилизации артериального давления. Эти орехи являются хорошим источником белка, поэтому рекомендуется употреблять фисташки при дефицитах и сниженной массе тела", — отметила Алёна Барредо в беседе с РИА "Новости".

Диетолог предупреждает, что вместе с полезными свойствами от фисташек может быть и негативный эффект. Орехи обладают большой калорийностью за счёт жиров, поэтому их нельзя переедать.