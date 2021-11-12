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Как ежедневное употребление фисташек повлияет на кожу и зрение, пояснила диетолог

Эти орехи обладают массой полезных свойств, и для их проявления достаточно съедать одну горсть в день.

12 ноября, 02:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ежедневное употребление фисташек может позитивно отразиться на вашей коже и улучшить зрение. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Алёна Барредо. По её словам, эти орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить холестерин, также они содержат витамины А и Е.

"Кроме того, фисташки содержат магний, который помогает при стрессах и для стабилизации артериального давления. Эти орехи являются хорошим источником белка, поэтому рекомендуется употреблять фисташки при дефицитах и сниженной массе тела", — отметила Алёна Барредо в беседе с РИА "Новости".

Диетолог предупреждает, что вместе с полезными свойствами от фисташек может быть и негативный эффект. Орехи обладают большой калорийностью за счёт жиров, поэтому их нельзя переедать.

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Диетолог рассказал, сколько соли можно съесть в сутки без вреда для здоровья

А ранее Лайф рассказывал, что учёные выяснили, что вино, фисташки и какао облегчают течение коронавируса. Также положительное влияние оказывают черника, клюква и виноград.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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