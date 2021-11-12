Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Красноярском крае

Грузовой МАЗ с полуприцепом и микроавтобус "Мерседес" столкнулись на 67-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. Три пассажира микроавтобуса погибли на месте.

"В результате происшествия трое пассажиров "мерседеса" от полученных травм скончались на месте. Всего в микроавтобусе, который следовал из пгт Большая Мурта в с. Шила Сухобузимского района, находилось пять человек (работники одного предприятия)", — говорится в сообщении ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Оба транспортных средства двигались в одном направлении. Из-за столкновения "мерседес" выбросило в кювет и машина опрокинулась. Все погибшие не были пристёгнуты ремнём безопасности. Водитель и ещё один пассажир остались живы.