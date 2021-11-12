СК увидел признаки преступления в экскурсиях к месту крушения АН-26 под Хабаровском

По факту организации экскурсий к месту крушения самолёта Ан-26 под Хабаровском проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в сообщении СК РФ.

Там уточнили, что речь идёт о платных экскурсиях. Упал же самолёт в Большехехцирском заповеднике, где водятся амурские тигры, медведи и другие хищники. Соответственно, организаторы походов подвергали своих клиентов смертельной опасности.