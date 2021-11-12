СК увидел признаки преступления в экскурсиях к месту крушения АН-26 под Хабаровском
Вокруг трагедии развернули настоящий бизнес. Но проблема в другом — людей водят в заповедник, где обирают хищники.
Фото © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
По факту организации экскурсий к месту крушения самолёта Ан-26 под Хабаровском проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
"По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в сообщении СК РФ.
Там уточнили, что речь идёт о платных экскурсиях. Упал же самолёт в Большехехцирском заповеднике, где водятся амурские тигры, медведи и другие хищники. Соответственно, организаторы походов подвергали своих клиентов смертельной опасности.
Лайф напоминает, что Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска.
По факту потери связи с воздушным судном было возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у самолёта были технические проблемы три месяца назад.
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