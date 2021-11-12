Вместо того чтобы критиковать Россию из-за непростой ситуации на мировом энергетическом рынке, Западу следует задуматься об обоснованности санкций против этой страны, а также прямо попросить её о спасении. Об этом в статье для Forbes пишет колумнист Кеннет Рапоза.

Он отмечает, что Запад на фоне своей климатической политики "оказался в весьма сложном положении". По мнению Рапозы, на фоне энергетического кризиса "никакое увеличение генерации за счёт солнечной и ветровой энергии не поможет".

"Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить "Газпром" и "Роснефть", — отмечает колумнист, добавляя, что в Европе начинают переживать, что "на другом конце никто не возьмёт телефонную трубку".

Отдельно он поднимает тему санкций, введённых против России из-за ситуации на Украине. По мнению Рапозы, эта история в нынешних непростых для Европы условиях всё больше напоминает известную пословицу "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним". Как полагает журналист, США сейчас нужно пересмотреть санкции, чтобы разрешить компаниям снова сотрудничать с Россией и помогать союзникам Вашингтона.