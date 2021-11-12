"Надо звонить в Кремль": Американский журналист предложил Западу просить Россию о спасении
По мнению Кеннета Рапозы, Европе не стоит винить Москву в резком росте цен на энергоресурсы.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Вместо того чтобы критиковать Россию из-за непростой ситуации на мировом энергетическом рынке, Западу следует задуматься об обоснованности санкций против этой страны, а также прямо попросить её о спасении. Об этом в статье для Forbes пишет колумнист Кеннет Рапоза.
Он отмечает, что Запад на фоне своей климатической политики "оказался в весьма сложном положении". По мнению Рапозы, на фоне энергетического кризиса "никакое увеличение генерации за счёт солнечной и ветровой энергии не поможет".
"Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить "Газпром" и "Роснефть", — отмечает колумнист, добавляя, что в Европе начинают переживать, что "на другом конце никто не возьмёт телефонную трубку".
Отдельно он поднимает тему санкций, введённых против России из-за ситуации на Украине. По мнению Рапозы, эта история в нынешних непростых для Европы условиях всё больше напоминает известную пословицу "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним". Как полагает журналист, США сейчас нужно пересмотреть санкции, чтобы разрешить компаниям снова сотрудничать с Россией и помогать союзникам Вашингтона.
"Если мы хотим включить мыслительный процесс, давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы и спокойно попросим её спасти нас", — заключает Кеннет Рапоза.
Лайф сообщал, что 9 ноября "Газпром" начал закачку газа в европейские хранилища. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил "Газпрому" начать делать это после того, как будут заполнены отечественные ПХГ. Эта работа была завершена к 8 ноября.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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