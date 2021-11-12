Эмин Агаларов и его бывшая подогрели слухи о воссоединении
Как сообщают источники, близкие к паре, певец и его экс-супруга снова вместе. Однако афишировать своё воссоединение они не спешат.
Фото © Instagram / Эмин_Агаларов
Бывшая жена российского и азербайджанского певца Эмина Агаларова появилась на гала-ужине его нового проекта. На презентацию бизнес-форума артист пригласил только близких друзей. И среди них оказалась Алёна Гаврилова, с которой он развёлся полтора года назад.
Как сообщает Peopletalk, о воссоединении пары в светских кругах говорят уже на протяжении полугода, однако экс-супруги не торопятся подтверждать эти слухи. На презентации Эмин и Алёна также старались не привлекать к себе много внимания и появились в дверях Дома Пешкова раздельно. Однако источники издания подтвердили, что бывшие супруги действительно вместе.
Ранее Лайф сообщал, что певец Эмин Агаларов развёлся после почти двух лет брака. "Не всё получилось", — заявил он, комментируя своё расставание с Алёной в мае 2020-го.
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