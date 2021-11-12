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Эмин Агаларов и его бывшая подогрели слухи о воссоединении

Как сообщают источники, близкие к паре, певец и его экс-супруга снова вместе. Однако афишировать своё воссоединение они не спешат.

12 ноября, 01:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BlFNLz_FunG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Эмин_Агаларов</a></p>

Фото © Instagram / Эмин_Агаларов

Бывшая жена российского и азербайджанского певца Эмина Агаларова появилась на гала-ужине его нового проекта. На презентацию бизнес-форума артист пригласил только близких друзей. И среди них оказалась Алёна Гаврилова, с которой он развёлся полтора года назад.

Как сообщает Peopletalk, о воссоединении пары в светских кругах говорят уже на протяжении полугода, однако экс-супруги не торопятся подтверждать эти слухи. На презентации Эмин и Алёна также старались не привлекать к себе много внимания и появились в дверях Дома Пешкова раздельно. Однако источники издания подтвердили, что бывшие супруги действительно вместе.

Эмин Агаларов назвал дочь именем греческой богини

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Ранее Лайф сообщал, что певец Эмин Агаларов развёлся после почти двух лет брака. "Не всё получилось", — заявил он, комментируя своё расставание с Алёной в мае 2020-го.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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