Эмин Агаларов и его бывшая подогрели слухи о воссоединении

Бывшая жена российского и азербайджанского певца Эмина Агаларова появилась на гала-ужине его нового проекта. На презентацию бизнес-форума артист пригласил только близких друзей. И среди них оказалась Алёна Гаврилова, с которой он развёлся полтора года назад.

Как сообщает Peopletalk, о воссоединении пары в светских кругах говорят уже на протяжении полугода, однако экс-супруги не торопятся подтверждать эти слухи. На презентации Эмин и Алёна также старались не привлекать к себе много внимания и появились в дверях Дома Пешкова раздельно. Однако источники издания подтвердили, что бывшие супруги действительно вместе.