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Секретарь Совбеза Украины связал проблемы страны с "зависимостью от России"

Влиянием Москвы Алексей Данилов объясняет и появление энергетического кризиса в своей стране.

12 ноября, 01:59

Фото © Facebook / danilov.oleksiy

На Украине секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что у его страны всегда будут проблемы, пока она будет "хотя бы на йоту зависеть от России". Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

"До тех пор, пока мы будем от них зависеть хотя бы на йоту, мы будем иметь очень-очень большие проблемы. Они сразу этими проблемами будут пользоваться", — сказал Данилов.

На Украине оценили вероятность энергетического кризиса

На Украине оценили вероятность энергетического кризиса

По его мнению, Украину постоянно вводили в заблуждение, что она может жить только с Россией. На самом деле якобы это не так. Энергетический кризис, который настиг Украину, Данилов тоже связывает с Россией.

А ещё ранее на Украине заявили об "энергетической войне" с Россией. По мнению чиновника, Москва делает всё, чтобы соседняя страна "почувствовала на себе этот кризис".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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