Секретарь Совбеза Украины связал проблемы страны с "зависимостью от России"
Влиянием Москвы Алексей Данилов объясняет и появление энергетического кризиса в своей стране.
Фото © Facebook / danilov.oleksiy
На Украине секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что у его страны всегда будут проблемы, пока она будет "хотя бы на йоту зависеть от России". Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".
"До тех пор, пока мы будем от них зависеть хотя бы на йоту, мы будем иметь очень-очень большие проблемы. Они сразу этими проблемами будут пользоваться", — сказал Данилов.
По его мнению, Украину постоянно вводили в заблуждение, что она может жить только с Россией. На самом деле якобы это не так. Энергетический кризис, который настиг Украину, Данилов тоже связывает с Россией.
А ещё ранее на Украине заявили об "энергетической войне" с Россией. По мнению чиновника, Москва делает всё, чтобы соседняя страна "почувствовала на себе этот кризис".
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