На Украине секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что у его страны всегда будут проблемы, пока она будет "хотя бы на йоту зависеть от России". Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

"До тех пор, пока мы будем от них зависеть хотя бы на йоту, мы будем иметь очень-очень большие проблемы. Они сразу этими проблемами будут пользоваться", — сказал Данилов.

По его мнению, Украину постоянно вводили в заблуждение, что она может жить только с Россией. На самом деле якобы это не так. Энергетический кризис, который настиг Украину, Данилов тоже связывает с Россией.