Экс-президент Украины Пётр Порошенко стал последователем Сатаны, заявил глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) — митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря). По его мнению, устраивая гонения на каноническую УПЦ, бывший глава страны попал в ловушку грешника, которую сам не заметил.

"Когда они борются с церковью, то неминуемо становятся богоборцами — последователями Сатаны, место которого в вечном аду. Конечно, в истории были и случаи, когда особым произволением Божьим даже гонители осознавали, куда они влезли в своей борьбе против Христа, приносили покаяние и даже становились святыми: Бог никогда не отталкивает от себя кающегося грешника. К сожалению, такие раскаяния происходили не очень часто", — сказал РИА "Новости" митрополит Климент.

По словам митрополита, в Новом Завете Церковь от начала своей истории представлена гонимой со стороны власти: "Сильным мира сего всегда чудился страх от того, что авторитет церкви в обществе во все времена был несравненно выше авторитета светской власти". Поэтому, по мнению Климента, императоры и их последователи стремились контролировать христиан, "а если так, как они хотели, не получалось (а зачастую стояла задача поклоняться царю как божеству), то начинались открытые физические гонения на христиан и попытки их полного истребления". Этих гонений за две тысячи лет истории церкви было много, но они не только не уничтожили, но привели к её масштабному распространению, говорит митрополит.