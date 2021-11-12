СМИ: Армия получит в декабре ещё четыре Су-57

Российские Воздушно-космические силы до конца года получат от производителя четыре серийных истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В декабре в ВКС России с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода должны быть переданы четыре серийных истребителя Су-57", — приводит агентство слова собеседника.

Он уточнил, что сейчас в Государственном лётном испытательном центре Минобороны продолжают изучать, как ведёт себя первый серийный Су-57, поставленный ВКС. После передачи новой партии их станет пять.