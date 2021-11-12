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СМИ: Армия получит в декабре ещё четыре Су-57

Военные испытатели из ГЛИЦ ещё работают с первой боевой машиной из этой серии.

12 ноября, 02:28
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Российские Воздушно-космические силы до конца года получат от производителя четыре серийных истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В декабре в ВКС России с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода должны быть переданы четыре серийных истребителя Су-57", — приводит агентство слова собеседника.

Он уточнил, что сейчас в Государственном лётном испытательном центре Минобороны продолжают изучать, как ведёт себя первый серийный Су-57, поставленный ВКС. После передачи новой партии их станет пять.

"Шах и мат": Как выглядят российские истребители пятого поколения Су-75 Checkmate и Су-57Э

"Шах и мат": Как выглядят российские истребители пятого поколения Су-75 Checkmate и Су-57Э

Как сообщал Лайф, ранее в ОАК рассказали о потенциале беспилотной версии другого российского новейшего истребителя — Checkmate.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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