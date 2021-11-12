СМИ: Армия получит в декабре ещё четыре Су-57
Военные испытатели из ГЛИЦ ещё работают с первой боевой машиной из этой серии.
Фото © Минобороны РФ
Российские Воздушно-космические силы до конца года получат от производителя четыре серийных истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В декабре в ВКС России с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода должны быть переданы четыре серийных истребителя Су-57", — приводит агентство слова собеседника.
Он уточнил, что сейчас в Государственном лётном испытательном центре Минобороны продолжают изучать, как ведёт себя первый серийный Су-57, поставленный ВКС. После передачи новой партии их станет пять.
Как сообщал Лайф, ранее в ОАК рассказали о потенциале беспилотной версии другого российского новейшего истребителя — Checkmate.
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