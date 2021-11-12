Российским водителям рассказали, как не допустить "оквадрачивания" колёс

Если оставить автомобиль без движения на всё холодное время года, например, в гараже, геометрия шин может измениться, предупредил доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов. Он считает, что в таком случае деформация колёс приобретёт необратимый характер.

"Без движения автомобиля шины, условно говоря, "оквадратятся" в местах воздействия нагрузки. Когда машину оставляют на зиму в гараже, то рекомендуется раз в месяц выехать, а потом заехать, чтобы машина встала на другие точки контакта шин с поверхностью", — пояснил Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.

Зиманов также напомнил, что при зимней консервации сухость помещения очень важна. Ангар или гараж должен хорошо проветриваться, чтобы избежать конденсации влаги от перепада температур. Он напомнил старые времена, когда в гаражах был ещё и погреб для овощей. Если тёплый воздух из ямы проходил под днищем автомобиля, то это приводило к коррозии.