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Госдума приняла в I чтении законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра

Процедура будет необходима лишь при постановке авто на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

9 ноября, 12:08

Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Ранее в правительстве также дали положительный отзыв на документ с учётом небольшой доработки.

Согласно законопроекту, техосмотр будет необходим только при постановке авто на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. При этом от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на служебные авто.

Автоэксперт объяснил, как отмена техосмотра в России упростит жизнь водителям

Автоэксперт объяснил, как отмена техосмотра в России упростит жизнь водителям

Ранее юрист предупредил российских водителей о наказании за летнюю резину. По закону в период с декабря по февраль можно использовать только зимние и всесезонные шины, а в июне – августе запрещается юзать шипованные колёса.

Лайф также рассказывал, что Минтранс предложил поднять стоимость проезда по платным дорогам. Рост цен может составить от 40 до 70%. Таким образом в России намерены повысить окупаемость дорожных проектов "Автодора".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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