Госдума приняла в I чтении законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Ранее в правительстве также дали положительный отзыв на документ с учётом небольшой доработки.

Согласно законопроекту, техосмотр будет необходим только при постановке авто на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. При этом от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на служебные авто.

Ранее юрист предупредил российских водителей о наказании за летнюю резину. По закону в период с декабря по февраль можно использовать только зимние и всесезонные шины, а в июне – августе запрещается юзать шипованные колёса.