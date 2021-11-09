Политолог объяснил важность нового законопроекта о публичной власти

Собеседник Лайфа объяснил, что данный документ будет регулировать взаимодействие между разными уровнями власти в стране.

Законопроект, направленный на организацию власти в субъектах Российской Федерации, который Госдума рассматривает сегодня в первом чтении, имеет особую важность, поскольку даёт чёткое понимание возникшего после внесения поправок в конституцию нового понятия "единая система публичной власти", рассказал Лайфу директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Это определение [единая система публичной власти] необходимо было узаконить и дать чёткое понимание, что такое единая система публичной власти... Этот законопроект универсализирует связь системы власти в России и описывает распределение полномочий между федеральным, региональным и муниципальными властями, описывает пространство, в котором действуют эти власти, логику действий. Основная часть — это взаимодействие между разными уровнями власти", — объяснил эксперт.

По словам Данилина, это очень масштабный и сложный проект, который касается по меньшей мере 200 законов. В связи с этим в него вносилось и ещё будет вноситься много поправок. Вариант, который сегодня рассматривает Госдума, будет сильно модифицирован. Основная его часть регулирует взаимодействие между разными уровнями власти и поможет решить важные проблемы, считает собеседник Лайфа.

"Страшная проблема у муниципалитета — это отсутствие денег, а страшная проблема у регионалов — это отсутствие полномочий на распределение тех денег, которые у них есть. Это хороший законопроект, потому что прошлый закон, который действовал, он лоскутный. А этот единый и всеобъемлющий", — отметил Данилин.