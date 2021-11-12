В Приморье выявили незаконную вырубку леса в местах обитания тигров







Незаконная вырубка леса была выявлена на севере Приморья — в Кавалеровском и Тернейском районах, сообщает центр "Амурский тигр". Общий ущерб составил порядка 180 миллионов рублей. Как отмечает спецгруппа по борьбе с чёрными лесорубами, обе лесозаготовки были хорошо организованы. Это не местные жители — лесные контрабандисты действовали в промышленных масштабах и с широким размахом.

На первой делянке — в Кавалеровском районе — под корень пошли 63 монгольских дуба, 2 корейских кедра, большое число пихт и лип. Там объём составил около 180 кубометров. Эксперты оценивают общую стоимость этой лесозаготовки в сумму, превышающую 40 миллионов рублей. Прокладывая дорогу чёрные лесорубы также повредили почву на территории в 16,5 тысяч кв.м. А это ещё 44,5 миллиона рублей ущерба. В Тернейском районе общий объём уничтоженных деревьев составил более 620 кубов, это был дуб монгольский. Ущерб превысил 96 миллионов рублей.

В приоритете у совместной спецгруппы борьба именно с организованными группами "чёрных" лесорубов, чьи объёмы нелегальной заготовки наносят ущерб лесу в целом, а не с местными жителями, которые спилили 1-2 дерева себе на дрова. Изъятие у нарушителей техники — доказавшая свою эффективность мера, которая значительно снижает нагрузку на природные комплексы", — заявил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В пресс-службе краевого УМВД отметили, что в результате проведённой операции по фактам незаконной рубки деревьев в особо крупных размерах были возбуждены уголовные дела по ст. 260 УК РФ. Сейчас устанавливаются личности и проводится задержание тех, кто причастен к этим незаконным деяниям.