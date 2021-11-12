НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Приморье выявили незаконную вырубку леса в местах обитания тигров

Под топор пошли деревья, высаженные на территории заповедных зон. Кроме того, чёрные лесорубы повредили почву.

12 ноября, 02:45
  • В Приморье выявили незаконные вырубки леса с ущербом на 180 миллионов рублей. Фото © "Амурский тигр"
    В Приморье выявили незаконные вырубки леса с ущербом на 180 миллионов рублей. Фото © "Амурский тигр"
  • В Приморье выявили незаконные вырубки леса с ущербом на 180 миллионов рублей. Фото © "Амурский тигр"
    В Приморье выявили незаконные вырубки леса с ущербом на 180 миллионов рублей. Фото © "Амурский тигр"
  • В Приморье выявили незаконные вырубки леса с ущербом на 180 миллионов рублей. Фото © "Амурский тигр"
    В Приморье выявили незаконные вырубки леса с ущербом на 180 миллионов рублей. Фото © "Амурский тигр"

В Приморье выявили незаконные вырубки леса с ущербом на 180 миллионов рублей. Фото © "Амурский тигр"

1 / 3

Незаконная вырубка леса была выявлена на севере Приморья — в Кавалеровском и Тернейском районах, сообщает центр "Амурский тигр". Общий ущерб составил порядка 180 миллионов рублей. Как отмечает спецгруппа по борьбе с чёрными лесорубами, обе лесозаготовки были хорошо организованы. Это не местные жители — лесные контрабандисты действовали в промышленных масштабах и с широким размахом.

На первой делянке — в Кавалеровском районе — под корень пошли 63 монгольских дуба, 2 корейских кедра, большое число пихт и лип. Там объём составил около 180 кубометров. Эксперты оценивают общую стоимость этой лесозаготовки в сумму, превышающую 40 миллионов рублей. Прокладывая дорогу чёрные лесорубы также повредили почву на территории в 16,5 тысяч кв.м. А это ещё 44,5 миллиона рублей ущерба. В Тернейском районе общий объём уничтоженных деревьев составил более 620 кубов, это был дуб монгольский. Ущерб превысил 96 миллионов рублей.

В приоритете у совместной спецгруппы борьба именно с организованными группами "чёрных" лесорубов, чьи объёмы нелегальной заготовки наносят ущерб лесу в целом, а не с местными жителями, которые спилили 1-2 дерева себе на дрова. Изъятие у нарушителей техникидоказавшая свою эффективность мера, которая значительно снижает нагрузку на природные комплексы",заявил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В пресс-службе краевого УМВД отметили, что в результате проведённой операции по фактам незаконной рубки деревьев в особо крупных размерах были возбуждены уголовные дела по ст. 260 УК РФ. Сейчас устанавливаются личности и проводится задержание тех, кто причастен к этим незаконным деяниям.

Россиянам рассказали, как легально срубить ёлку в лесу

Россиянам рассказали, как легально срубить ёлку в лесу

Ранее Лайф рассказывал, как в Бурятии "чёрные лесорубы" протаранили машину лесников при попытке уйти от погони. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1