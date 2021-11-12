40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
Американская актриса и модель связала себя узами брака с бизнесменом Картером Реумом.
Фото © Instagram / parishilton
Американская звезда реалити-шоу и модель Пэрис Хилтон вышла замуж. Об этом она рассказала в своём посте в "Инстаграме".
"Я чувствую себя такой счастливой, что нашла любовь всей своей жизни в идеальное время", — поделилась Хилтон.
Избранником актрисы и модели стал 40-летний предприниматель Картер Реум. Предложение бизнесмен сделал ещё в феврале. До этого Хилтон трижды была помолвлена, но так ни разу не дошла до алтаря.
Торжество прошло в поместье Бель-Эйр, принадлежавшем покойному дедушке невесты. По информации портала E!News, свадебное платье дива выбрала "поздно вечером накануне свадьбы".
Ранее Пэрис Хилтон ответила на слухи о беременности. Певица и актриса заявила, что по крайней мере в этом году не собирается заводить детей.
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