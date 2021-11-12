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40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

Американская актриса и модель связала себя узами брака с бизнесменом Картером Реумом.

12 ноября, 09:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVoD4STP0y0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">parishilton</a></p>

Фото © Instagram / parishilton

Американская звезда реалити-шоу и модель Пэрис Хилтон вышла замуж. Об этом она рассказала в своём посте в "Инстаграме".

"Я чувствую себя такой счастливой, что нашла любовь всей своей жизни в идеальное время", — поделилась Хилтон.

Избранником актрисы и модели стал 40-летний предприниматель Картер Реум. Предложение бизнесмен сделал ещё в феврале. До этого Хилтон трижды была помолвлена, но так ни разу не дошла до алтаря.

Торжество прошло в поместье Бель-Эйр, принадлежавшем покойному дедушке невесты. По информации портала E!News, свадебное платье дива выбрала "поздно вечером накануне свадьбы".

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Ранее Пэрис Хилтон ответила на слухи о беременности. Певица и актриса заявила, что по крайней мере в этом году не собирается заводить детей.

Авторы
Григорий Воронцов

Григорий Воронцов

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