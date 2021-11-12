30-летняя блогерша Настя Ивлеева и 27-летний рэпер Элджей развелись не сейчас, но, когда музыкант выпустил трек Soda, в нём был явный намёк на расставание. Тогда Ивлеева не могла это прокомментировать, потому что скрывала тот факт, что их брак трещит по швам. Зато теперь девушка высказалась от души в ролике, пожаловавшись своей подруге Иде Галич, которая тоже развелась в начале 2021 года.

Видео © YouTube / Настя Ивлеева

Настю больше всего возмутило, что после трёх лет прекрасных отношений она встретила строки "Я больше не твой член, а ты такая миловидная, что мне *** как обидно".

Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, любви, событий, столько нас связывало... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будут слушать… А там — больше не твой член, было прикольно, чао-какао! Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание! Настя Ивлеева

Фото © Instagram / _agentgirl_

Подписчики Ивлеевой отметили, что возмущение телеведущей было наигранным, ведь она не раз говорила, что Элджей для неё в первую очередь прекрасный друг, а уже потом любимый муж. Развестись пара решила обоюдно, по крайней мере так они говорили об этом на публике. В интервью Собчак Настя признавалась, что до сих пор любит рэпера, но уже как друга.

Фото © Instagram / _agentgirl_