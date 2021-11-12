Кажется, уже только ленивый поклонник юмориста Гарика Харламова не заметил, что у комика появились новые отношения — он воспрянул духом и морально, и визуально. Познакомился он с актрисой Катериной Ковальчук на съёмках сериала "Гусар". Там они играли главные роли. И, судя по последствиям, на съёмочной площадке между ними пробежала не только искра юмора. Катерина впервые рассказала подробности о том, как всё начиналось.

Фото © Instagram / Катерина Ковальчук

"На съёмочной площадке всегда была очень тёплая атмосфера, она заряжала на позитив, во многом благодаря Гарику. Часто вместо своего текста он придумывал на ходу шутки, связанные с персонажем. Мы с Пашей Рассомахиным сбивались с текста, смеялись, портили дубли... Одним словом, было весело!", — цитирует воспоминания новой девушки Гарика Харламова журнал "Ок".

Для Катерины это был первый комедийный проект и ей очень понравилось сниматься в подобного рода сериалах. В Сети Ковальчук называют "копией Асмус". Актрисы, действительно, похожи внешне. В романе с артисткой юмориста заподозрили ещё в прошлом году. Но первое время комик всячески отрицал наличие у себя нового любовного интереса, заявляя, что всё ещё свободен после развода с 33-летней Кристиной Асмус.

А недавно Лайф рассказывал, что Харламов и Катя Ковальчук впервые вышли в свет как пара и рассказали о романе. Комик признался, что его похудение на 17 килограммов — в том числе результат влюблённости. "Не идти же в форме жижи" рядом с девушкой, пояснил Гарик.