На Украине стали официально использовать слово "депутатка"

Женщины, избранные в Киевский городской совет, теперь не "депутаты", а "депутатки". Решение о применении феминитивов в официальных документах принято в столичном парламенте Украины. Изменения в регламенте были инициированы женским крылом партии "Слуга народа".

"Это первый на Украине регламент с феминитивами, а потому Киевсовет на сегодняшний день является самым прогрессивным в стране по вопросам гендерного равенства", — сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

В "Зе! Женщины" (женское крыло партии "Слуга народа") выразили надежду на то, что решение Киевсовета будет примером для других областей страны. Официально также там теперь принято говорить "жительница" и "гражданка" вместо общепринятых в официальных документах "житель" и "гражданин".