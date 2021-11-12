На Украине стали официально использовать слово "депутатка"
Киевский городской совет принял инициативу женского крыла партии "Слуга народа" о гендерном равенстве парламентариев.
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Женщины, избранные в Киевский городской совет, теперь не "депутаты", а "депутатки". Решение о применении феминитивов в официальных документах принято в столичном парламенте Украины. Изменения в регламенте были инициированы женским крылом партии "Слуга народа".
"Это первый на Украине регламент с феминитивами, а потому Киевсовет на сегодняшний день является самым прогрессивным в стране по вопросам гендерного равенства", — сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".
В "Зе! Женщины" (женское крыло партии "Слуга народа") выразили надежду на то, что решение Киевсовета будет примером для других областей страны. Официально также там теперь принято говорить "жительница" и "гражданка" вместо общепринятых в официальных документах "житель" и "гражданин".
Ранее Лайф рассказывал, что до этого на Украине было разрешено использовать феминитивы для обозначения любых профессий, так, в кадровой документации допустимо указывать специальности "инженерка", "станочница", "социологиня".
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