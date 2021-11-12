Генсек ООН призвал принять международный план вакцинации от ковида

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал сформировать международный план по вакцинации от коронавируса. По его мнению, лишь в этом случае можно будет говорить о скорой победе над пандемией.

"Нам нужен международный план вакцинации от CoViD-19, который позволит как минимум удвоить темпы производства и распределения вакцин, чтобы достичь показателей вакцинации населения в 70% в первой половине 2022 года", — сказал Антониу Гутерриш в своём видеообращении к участникам Парижского форума мира.

Генсек ООН уверен, что пандемия коронавируса обнажила во всём мире проблему социального неравенства. Он также назвал ошибкой тот факт, что миллиарды людей в мире всё ещё ждут хотя бы первой прививки от коронавируса.