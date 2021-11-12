СМИ узнали о запрете на продажу в Белоруссии новых машин россиянам
При этом в соседней стране нет проблем с дефицитом автомобилей и они предлагаются без наценок.
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Автомобильные дилерские центры в Белоруссии отказываются продавать новые автомобили гражданам России, ссылаясь на некий запрет. При этом машин там достаточно, они зачастую предлагаются даже без наценок, применяемых в России. Об этом сообщает портал Autonews. Опрошенные изданием представители дилеров ссылаются на договорённости с российскими коллегами.
В одном из дилерских центров Lada в Белоруссии подтвердили, что не могут продать машину россиянину. А представитель Renault сообщил, что особая схема действует уже примерно полгода.
"Так работает система, есть определённые договорённости с российским дилером. Поэтому мы не можем продавать автомобили именно в Россию. Да, мы знаем, что у вас они намного дороже и продают их только с дополнительными аксессуарами", — объяснил он.
Дилеры Volkswagen россиянам предлагают разные схемы. При этом один из них всё-таки не исключил возможность купить машину по российскому паспорту, но предупредил, что это будет гораздо сложнее. Дилеры Kia также заявили, что "покупателям из России получить машину не получится".
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